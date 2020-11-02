الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: أمطار رعدية على 9 مناطق سعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية تسبقها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة، ومكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل ومرتفعات جازان، عسير، الباحة.

وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر يصل إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر، متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

ويشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة وارتفاع الموج فيه من نصف المتر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في مناطق المملكة، لطقس غد الثلاثاء.

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