وزارة الصحة تعلن شروط تحويل المرضى بين المستشفيات

حددت المسؤول الرئيسي..
حددت وزارة الصحة، شروط تحويل المرضى بين المستشفيات، ومسؤولية الطبيب المعالِج في هذا الشأن.
وقالت الوزارة، عبر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر موقع «تويتر»، إن تحويل ملف المريض من مستشفى لآخر يعود إلى الطبيب المعالج في المركزالصحي بعد تقييم الحالة ومدى الحاجة الى التحويل لمستشفى مختص ومناسب للحالة المرضية، وذلك ردًّا من الوزارة على تساؤل مريض قال فيه، ذهبتُ للمركز الصحي لتحويل ملفي لمستشفى الملك سعود ورفض الموظف؛ مبررًا رفضه بأن التحويل لا يتم إلا لمستشفى قريب للحي.
ويعد القطاع الصحي في المملكة، أحد المستهدفات الرئيسية، في رؤية 2030، والتي تقوم على توفير الرعاية الصحية لكل المواطنين والمقيمين في المملكة؛ وهو ما ثبت علميًّا في ظهور قدرات النظام الصحي السعودي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وذلك اتّساقًا مع برامج الإصلاح الاقتصادي، وفق دراسة يابانية ثمنت جهود المملكة في هذا الشأن.
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