بالصور.. رئيس جامعة جازان يدشن البرنامج التأهيلي للابتعاث

أكد رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على أهمية تأهيل المبتعثين قبل مغادرتهم لدول الابتعاث، مشدداً على ضرورة مشاركة المبتعثين من معيدين ومحاضرين في البرنامج لما يقدمه من إرشادات مهمة، مشيرًا إلى أن الجامعة ورغم الظروف الحالية إلا أنها ابتعثت كل من التزم بضوابط الابتعاث واشتراطاته.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور القحطاني للبرنامج التأهيلي للمعيدين والمحاضرين للابتعاث بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد بن حسن أبو راسين ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق والمشرف على الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي الدكتور سعيد بن عبدالله موسى، والمشرف على الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأستاذ موسى بن يحيى محرق.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أبو راسين على دور الجامعة في اعتماد الجودة في كافة الإجراءات الخاصة بالابتعاث، مضيفا أن البرنامج التأهيلي صمم لمساعدة المعيدين والمحاضرين وتسهيل إجراءات ابتعاثهم وقبولهم في الجامعات العالمية وتجاوز العوائق التي تواجههم طيلة مدة ابتعاثهم.

وأوضح المشرف على الإدارة العامة للبعثات والاستقطاب والتعاون الدولي الدكتور سعيد بن عبدالله موسى أن البرنامج يقدم سلسلة من البرامج التأهيلية للمعيدين والمحاضرين المقبلين على الابتعاث، مضيفا أنه سيتم استعراض تجارب لمبتعثين سابقين يلقون الضوء على مرحلة ابتعاثهم وأبرز المعوقات التي واجهوها، إضافة إلى أن البرنامج يعرف بأساسيات كتابة المقترح البحثي للحصول على قبول للدراسات العليا، ودور وحدة المعيدين والمحاضرين.