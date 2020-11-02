وزارة الصحة تعلن «خريطة إصابات» كورونا الجديدة.. والمدينة ومكة في الصدارة

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 381 حالة إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وتصدرت المدينة المنورة خريطة الإصابات بتسجيل 72 حالة، وتلتها مكة بتسجيل 49 حالة، والرياض بـ 37 حالة.

وسجلت ينبع 22 حالة، وجدة 18، والهفوف 15، وعرر 9، وسجلت بللسمر والظهران 8 حالات لكل منهما، وسجلت عيون الجواء والدمام 7 حالات بكل منهما، وسجلت المبرز وبريدة 6 حالات لكل منهما، وأبو عريش 5 حالات، وسجلت عنيزة والطائف ورجال ألمع وقرية العليا وحائل واضم، ونجران 4 حالات بكل منهم.

أما المخواة وسكاكا ووادي الفرع والأسياح ورياض الخبراء، ومحايل عسير، والخفجي، والجبيل، ووادي الدواسر فسجلت 3 حالات في كل منهم، كما سجلت كل من العقيق والحناكية، والقريات والحرجة وخميس مشيط وأحد رفيدة والقطيف، والدرب والكامل ويدمة والدلم والخرج وتبوك والقويعية حالتين في كل منهم، وسجلت حالة واحدة في كل من: الطوال، وطريف، والدوادمي، والمجمعة، وأبها والنماص ورأس تنورة وموقق، وبلجرشي.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 348037 حالة، وتم تسجيل 436 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 334672 حالة، فضلًا عن تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5437 حالة.

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