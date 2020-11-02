القبض على قائد مركبة وثق مخالفته في فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي

تمت إحالته إلى الهيئة المرورية
أعلن مرور منطقة الحدود الشمالية، عن ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وذكر المرور السعودي، عبر تويتر، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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