أخبار السعودية اليوم..«أم القرى» تتقدم 5 مراتب في تصنيف الجامعات العربية.. وهطول أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، الموافق 2نوفمبر 2020م منها: «أم القرى» تتقدم 5 مراتب في تصنيف الجامعات العربية لـ2021، و«الأرصاد» تنبّه إلى هطول أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة، وتنبيه هام من «الصحة» بشأن تطبيق «توكلنا» بعد تحديثه.

«أم القرى» تتقدم 5 مراتب في تصنيف الجامعات العربية لـ2021

تقدمت جامعة أم القرى، خمس مراتب في تصنيف الجامعات العربية (QS) لتحتل المرتبة الـ17 لعام 2021م.

بجوائز قيمتها 40 ألف ريال.. «البريد السعودي»: مسابقة تصميم طابع مجموعة العشرين شهدت إقبالًا كبيرًا

أطلقت مؤسسة البريد السعودي مسابقة «خلّي طابعك.. طابعنا»، لتصميم طابع مجموعة العشرين، للاحتفاء الرمزي بهذا الحدث الاقتصادي العالمي المنعقد للمرة الأولى على أرض المملكة يومي 21 - 22 نوفمبر 2020م، وذلك في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة البريد بالتزامن مع رئاسة المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين (G20).

«الأرصاد» تنبّه إلى هطول أمطار رعدية على 5 مناطق بالمملكة.. و«الدفاع المدني» يحذر

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الإثنين، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

بشرط ألا يخالف الشريعة الإسلامية.. الأحوال المدنية تحدد 5 ضوابط لتسجيل الأسماء

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 5 ضوابط لتسجيل الاسم الأول بحيث لا تخالف الشريعة الإسلامية.

للنساء.. كيف تحصلين على منحة الزواج؟.. «التأمينات الاجتماعية» توضح

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حصول المستفيدات من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفَّى، على منحة الزواج، مشيرة إلى إيقاف المعاش في حالة زواج المستفيدة.

«الداخلية»: العودة للأوضاع الطبيعية لا تعني انتهاء مخاطر كورونا

أكدت وزارة الداخلية، أن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، مشيرة إلى أنه على كل فرد مسؤولية وطنية لحماية نفسه وأسرته من فيروس كورونا المستجد، وأداء دوره في منع انتشاره.

كاميرات حرارية على مداخل المسجد الحرام للكشف عن كورونا

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مداخل المسجد الحرام، عددًا من الكاميرات الحرارية؛ لرصد درجات الحرارة للمعتمرين وقاصدي المسجد الحرام.

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منها توفير فرص العمل.. 6 أهداف لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.. تعرَّف عليها

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وذلك من خلال قيامها بنشر إنفوجراف يتضمن تلك الأهداف.

تنبيه هام من «الصحة» بشأن تطبيق «توكلنا» بعد تحديثه

جددت وزارة الصحة تنبيهها بضرورة تحميل تطبيق «توكلنا»، مشيرة إلى أنه الطريقة المعتمدة لمعرفة الحالة الصحية في الأماكن العامة، وذلك تزامنًا مع إطلاق تحديثات جديدة للتطبيق.

القبض على مفحطين في بريدة وإحالتهم للهيئة المرورية

أوضح المرور السعودي، أنه تم القبض على مراهق وآخرين مارسوا التفحيط في بريدة بمنطقة القصيم، عقب بلاغ من مواطن وتداول فيديو لهم بمواقع التواصل.

يُشاهد بالعين المجردة.. «فلكية جدة»: الزهرة يزين سماء السعودية طوال نوفمبر

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، عن رصد كوكب الزهرة، ألمع الكواكب في قبة السماء، في سماء السعودية والوطن العربي، قبل شروق الشمس طوال شهر نوفمبر، والذي يُشاهد بكل سهولة باتجاه الأفق الشرقي بالعين المجردة في أبهى حلة.

بدءًا من اليوم.. «توكلنا» شرط أساسي لدخول المقرات الحكومية والمنشآت الخاصة بالمدينة

قالت إمارة منطقة المدينة المنورة، إن تحميل تطبيق «توكلنا» وإبراز ما يُثبت الحالة الصحية للمستفيد، سيكون شرطًا أساسيًا وإلزاميًا بدءًا من اليوم الإثنين؛ للدخول إلى مقار جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة.

«بلاغات العنف الأسري» تتفاعل مع تعنيف «أم لابنتها».. وتؤكد: وفرنا الحماية اللازمة للفتاة

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع وقعة الفتاة التي تعرَّضت للعنف من قبل والدتها؛ وذلك بعد انتشار الواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

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