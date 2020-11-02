«الموارد البشرية» تعلن قرب تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قرب تطبيق المرحلة السابعة عشرة (الأخيرة) من برنامج حماية الأجور، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2020م.

وذكرت الوزارة في بيان لها نشرته عبر «تويتر» أن المرحلة الأخيرة تطبق على المنشآت التي تتراوح عمالتها من (1-4) عمال، إذ ستبدأ بتطبيق ضوابط البرنامج في مرحلته الأخيرة اعتبارا من 1 ديسمبر 2020 م؛ حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وأكدت الوزارة، ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديا لفرض العقوبات المنصوص عليها.

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يُشار، إلى أنه يمكن للمنشآت معرفة بمتطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال زيارة منصة (مدد).

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