نظام تيقظ الإلكتروني.. هكذا يمكنك الإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية

يتيح الإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن نظام تيقظ الإلكتروني خدمة تتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والافراد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.
ويتيح نظام تيقظ الإلكتروني الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لمنتجات التجميل، والإبلاغ عن حالات التسمم الغذائي، والإبلاغ عن وجود خلل في الأجهزة والمستلزمات الطبية، وفقا الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأكدت هيئة الغذاء والدواء أن المستهدفين من نظام تيقظ الإلكتروني أن الممارسين الصحيين، الشركات، المؤسسات الصحية، الصيدليات وأيضا افراد المجتمع .
ويمكن الإبلاغ عبر نظام تيقظ الإلكتروني من خلال صفحة بلاغ واتباع الخطوات المقدمة في الصفحة، وسيتم إرسال رسالة نصية في حال تقديم البلاغ، وفقا لهيئة الغذاء والدواء.
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