إصابة 5 أشخاص منهم حالة خطرة بحريق في الباحة

تم توجيه 3 فرق إسعافية لموقع الحادث
أوضح المتحدث الرسمي للهيئة بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن عمليات هيئة الهلال الأحمر الباحة، تلقت بلاغًا الساعة 2:59 قبل فجر اليوم الإثنين يفيد بوقوع حريق داخل منزل بقرية رغدان .
وبيّن أنه على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية وقائد ميداني، وعند مباشرتهم الموقع اتضح وجود خمس حالات، منها حالة خطيرة توقف قلب وتنفس وتم التدخل إسعافيًا للحالة وعمل cpr إنعاش قلبي رئوي حتى وصوله المستشفى، وثلاث حالات ما بين اختناق وجروح طفيفة.
وأضاف الزهراني أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهم ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى الملك فهد بالباحة ماعدا حالة تم علاجها بالموقع، مشيرًا إلى أنه تم إخماد الحريق من قبل فرق الدفاع المدني، ولا يوجد إصابات أخرى، ولله الحمد.
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