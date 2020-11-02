بـ 3 ملايين دولار.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون لدعم شباب اليمن

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار.

وقع الاتفاقية عبر الاتصال المرئي مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن البرنامج ممثلها في اليمن أووك لوتسما.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية تمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية من خلال توفير تدريب مهني وحرفي مع تعزيز قدراتهم وعقد دورات لهم في مجال المهارات الحياتية والاقتصادية، يستفيد منها 910 أشخاص في محافظات: حضرموت، ذمار، إب، لحج.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق بكافة أطيافه.

