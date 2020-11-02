«الصحة»: 381 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 436 حالة ووفاة 17 شخصًا

خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 381 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 348037 حالة.
وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 436 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 334672 حالة.
كما تم تسجيل 17 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5437 حالة.
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