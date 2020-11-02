النادي السعودي بنيوكاسل يحتفل بالخريجين في حفل عنوانه «وطن العطاء»

أقامت إدارة النادي السعودي بنيوكاسل، حفل خريجي العام الدراسي 2020، على شرف الملحق الثقافي السعودي بأستراليا الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، وعدد من الضيوف وشركاء النادي السعودي بنيوكاسل.

وافتتح الحفل بكلمة لرئيس النادي السعودي بمدينة نيوكاسل محمد الزهراني، رحب فيها بجميع الحضور مستعرضًا فيها عطاء الوطن، ومجددًا الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة وموصيًا الخريجين على الإخلاص في العمل ورفع اسم الوطن وتثمين عطائه، وما قدم للمبتعثين من دعم وتحفيز وتشجيع ورعاية. بدوره، حرص الملحق الثقافي الدكتور هشام بن عبدالرحمن خداوردي، على توجيه كلمة أوصل من خلالها رسالة وطن العطاء وجهود وعطاء ووفاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكل أطياف المجتمع.

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وأكد أن هذا العطاء والوفاء سيعود لغة حقيقية فوق أرض الوطن قريبًا للمشاركة في بناء ورسم وتحقيق رؤية وطموحات وآمال المملكة وفي نهاية الكلمة هنأ سعادة الملحق الخريجين والخريجات، لافتًا إلى دورهم المستقبلي لخدمة دينهم ووطنهم ومجتمعهم.

من جانبه، أبدى نائب مدير العلاقات الدولية بالجامعة Damon Ferries، إعجابه بالعلاقة الشديدة والوطيدة بين المواطنين السعوديين وقيادتهم الحكيمة.

وأوضح، أنها المعنى الحقيقي للنجاح والتي تمثلت في تميز المبتعث السعودي وحصوله على أعلى الدرجات العلمية بدعم واضح من القيادة السعودية وختم مباركًا للخريجين والخريجات العودة إلى وطنهم بعد رحلة كفاح.

وشهد الحفل، حضور طاغٍ للمواهب السعودية من إعداد وإخراج وتقديم جميع فقراته الموسيقية والفنية والمسرحية ليرسم صورة مشرفة عن مواهب الوطن الفنية والثقافية من إعداد وإخراج ومتابعة، كما أن الراعي الرسمي للحفل إحدى شركات القبولات الدراسية الوطنية السعودية (KD international ) والتي تهتم بالتعليم الأسترالي.