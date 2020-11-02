وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عددا من المساجد بالمدينة المنورة

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ اليوم، مساجد الخندق، والقبلتين، وقباء في منطقة المدينة المنورة؛ للوقوف على جاهزيتها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك خلال زيارته الحالية للمنطقة.

واطلع على التجهيزات والاستعدادات التي قام بها فرع الوزارة بالمنطقة عبر شركات الصيانة والتشغيل، والانتهاء من عمليات التعقيم والنظافة، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما اطلع على سير العمل في مشروع توسعة مسجد القبلتين.

كما اطلع على توسعة مصلى النساء بمسجد قباء التي نفذتها الوزارة مؤخراً، التي أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية بدلاً من 1200، ووقف على أعمال الصيانة والتشغيل الدورية لدورات المياه وتغيير جميع أنظمة الإنارة إلى إنارة موفرة للطاقة (led)، وتحسين النظام الصوتي للمسجد. وشدد الوزير خلال الجولة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتوفير الوسائل التثقيفية وبعدة لغات في جميع الجوامع والمساجد بالمنطقة؛ لتوعية المصلين بالعمل وفق تلك الإجراءات والتعليمات لضمان سلامتهم.