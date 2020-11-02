واطلع على التجهيزات والاستعدادات التي قام بها فرع الوزارة بالمنطقة عبر شركات الصيانة والتشغيل، والانتهاء من عمليات التعقيم والنظافة، وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله، كما اطلع على سير العمل في مشروع توسعة مسجد القبلتين.
كما اطلع على توسعة مصلى النساء بمسجد قباء التي نفذتها الوزارة مؤخراً، التي أسهمت في رفع الطاقة الاستيعابية للمصلى إلى 1850 مصلية بدلاً من 1200، ووقف على أعمال الصيانة والتشغيل الدورية لدورات المياه وتغيير جميع أنظمة الإنارة إلى إنارة موفرة للطاقة (led)، وتحسين النظام الصوتي للمسجد. وشدد الوزير خلال الجولة على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وتوفير الوسائل التثقيفية وبعدة لغات في جميع الجوامع والمساجد بالمنطقة؛ لتوعية المصلين بالعمل وفق تلك الإجراءات والتعليمات لضمان سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الشؤون الإسلامية يتفقد عددا من المساجد بالمدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.