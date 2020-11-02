استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الخطوط السعودية المُعين حديثًا المهندس إبراهيم العمر. واستمع أمير منطقة مكة المكرمة خلال اللقاء إلى شرح عن أعمال الخطوط السعودية بعد استئناف الرحلات الداخلية والتي توقفت جراء جائحة كورونا، كما اطّلع الفيصل على خطة (السعودية) المتزامنة مع فتح باب العمرة للمعتمرين من الداخل والخارج.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يستقبل مدير الخطوط السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.