اتفاقية لتأهيل الأسر على منصة ومسابقة مدرستي

وتتناول الاتفاقية التي وقعها مدير مكتب التعليم بقرطبة الأستاذ سهم الدعجاني، وممثل لجنة التنمية الاجتماعية المحامي أحمد العشوان، تدريب وتأهيل المستهدفين بما يخص: «منصة مدرستي»، و«مسابقة مدرستي الرقمية»، وغيرها من أشكال التعاون الواردة في الاتفاقية.
وأوضح مدير مكتب قرطبة سهم الدعجاني أن الاتفاقية التي تم توقيعها تأتي استكمالًا لجهود وزارة التعليم والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض في تعزيز الشراكات المجتمعية بين المدرسة والمجتمع، مؤكدًا في الوقت نفسه أهميتها في تكامل العملية التعليمية، وبالتالي تحسين نواتج التعلم.
وتأتي هذه الاتفاقية كون مكتب التعليم يشرف على مدارس التعليم الداخلة في نطاق المكتب إداريًا وتعليميًا وتربويًا، والطرف الثاني جهة أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تعنى ببرامج التنمية الاجتماعية «تعليميًا، ثقافيًا، رياضيًا، اجتماعيًا» في أحياء النظيم والندوة والجنادرية، لذا تلاقت رغبة الطرفين على التعاون بينهما.
وتستهدف الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها من حيث التنسيق والتكامل بين مكتب تعليم ولجنة تنموية، تدريب وتأهيل المستفيدين من التعليم عن بعد من أولياء الأمور والطلاب وغيرهم على منصة «مدرستي» والمنصات التي تستخدم في التعليم والتدريب لصقل مهاراتهم الحياتية والدراسية، ومنها: منصة مدرستي، منصة مايكروسوفت تيمز، برنامج زووم، وغيرها، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مختلف المجالات التعليمية والتربوية.
من جانبه أوضح المحامي أحمد العشوان عضو مجلس الإدارة وممثل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالنظيم والجنادرية أن اللجنة منذ أن أعلنت الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وهي تقدم العديد من البرامج التربوية والتعليمية والترفيهية لمختلف فئات الأسرة عن بعد، وعن طريق العودة الحذرة.
وأضاف أن اللجنة استهدفت منذ مطلع العام 2020 أكثر من 3500 فرد عبر 28 برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل وبرامج متنوعة، ووقعت 4 اتفاقيات متنوعة كانت آخرها هذه الاتفاقية، وقبلها التوقيع مع معهد وطن التعلم للتدريب.
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