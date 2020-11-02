السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية يطلق حملة "لنجعلها خضراء" بالجبيل



الجبيل 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، اليوم، الحملة الوطنية "لنجعلها خضراء"، بهدف نثر بذور النباتات والأشجار لزيادة المساحات الخضراء، وتأهيل مواقع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك في مركز جوسمين بمحافظة الجبيل.

واستهدفت الحملة نشر ٣٠٠ كيلو من بذور النباتات والأشجار، وذلك على مساحة ٤ مليون متر مربع، بمشاركة محافظة الجبيل وبلدية الجبيل وعدد من الفرق التطوعية المهتمة بالبيئة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن الحملة تصب في مشروع الوزارة "لنجعلها خضراء" للإسهام في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتحفيز الممارسات البيئية التي تسهم في حماية البيئة، وتعظيم أثر السلوكيات الإيجابية للحفاظ على الغطاء النباتي.

ولفت النظر إلى أن حملة "لنجعلها خضراء" تستهدف في المنطقة الشرقية زراعة أكثر من مليون و٢٠٠ ألف شجرة مع نثر البذور في مساحات كبيرة، بدأت من محافظة الجبيل وستشمل عددًا من المحافظات، وهي ضمن مبادرات الوزارة لنثر ما يقارب ٣ أطنان من بذور النباتات الرعوية على مستوى المملكة لعام ٢٠٢٠.

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16:34ت م

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