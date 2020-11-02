السعودية اليوم / باكستان تسجل 1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1123 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بتسجيل 461 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 315016 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفاً أنّ 12 حالة وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6835 حالة وفاة.

// انتهى //

16:33ت م

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إسلام آباد 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1123 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 335093 حالة، منها 13242 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم، بتسجيل 461 حالة شفاء؛ ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 315016 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان، مضيفاً أنّ 12 حالة وفاة جديدة سُجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6835 حالة وفاة.// انتهى //16:33ت م0142

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