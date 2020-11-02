السعودية اليوم / بينين تسجل 40 إصابة بفيروس كورونا



كوتونو 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

سجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.

// انتهى //

16:13ت م

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كوتونو 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسسجلت جمهورية بينين خلال الساعات الـ24 الماضية 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بلغت 2683 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في شهر مارس الماضي، مع استقرار حالات الوفاة في عند 41 حالة.// انتهى //16:13ت م0137

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