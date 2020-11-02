السعودية اليوم / مدير تعليم القنفذة يدشن افتراضياً ملتقى المراجعة الداخلية



مكة المكرمة في 16 ربيع الأول 1442 ه الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

دشن مدير تعليم القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي اليوم افتراضياً ملتقى المراجعة الداخلية الأهداف والمهام .

وتحدث الدكتور الزاحمي عن المراجعة الداخلية وما يقوم من تسهيلات لمهام فريق العمل مؤكدا أهمية تكامل الأدوار التي من شأنها التعريف ببعض الجوانب التي يستافاد منها .

وبدأ اللقاء بأهمية التعريف بالمراجعة الداخلية في ورقة عمل قدمها شعلان المحمودي رئيس وحدة المراجعة الداخلية موضحا أن التحدث عن المراجعة الداخلية تشمل المستفيد والمتلقي .

// انتهى //

16:08ت م

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