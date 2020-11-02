السعودية اليوم / المياه الوطنية تجدول موعد استقبال عملائها مع المسؤولين كل يوم ثلاثاء في مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ



لارياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها ، ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بكافة المناطق، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا".

ويأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس

// انتهى //

16:03ت م

0131



لارياض 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسجدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها ، ومقابلة رؤساء القطاعات ومديري العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بكافة المناطق، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا".ويأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا (COVID-19) التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.// انتهى //16:03ت م0131

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