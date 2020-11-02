السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 834 جولة على المراكز التجارية بالمنطقة



الدمام 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 834 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة تطبيقها والتزامها بالأنظمة والبروتوكولات الصحية والبلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاشتراطات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، منها 24 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وقامت بغسل وتعقيم وتطهير 768 موقعًا، باستخدام (153182) لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 477 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7428 طنًا من النفايات، وأزالت 4044 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9410 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

كما استقبل مركز البلاغات (940) خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي، (2854) بلاغًا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، بينما تلقى المركز خلال نفس الفترة 118 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تمثلت في عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل منشأة، والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.

وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز "940".

// انتهى //

16:02ت م

0130



الدمام 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 834 جولة رقابية، وجولتين مشتركتين مع الجهات ذات العلاقة، على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لمتابعة تطبيقها والتزامها بالأنظمة والبروتوكولات الصحية والبلدية التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، والاشتراطات والتدابير الصحية والاحترازات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 31 مخالفة، منها 24 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19"، و 7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وقامت بغسل وتعقيم وتطهير 768 موقعًا، باستخدام (153182) لترًا من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 477 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 7428 طنًا من النفايات، وأزالت 4044 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9410 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.كما استقبل مركز البلاغات (940) خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي، (2854) بلاغًا عن أعطال الإنارة، والنظافة العامة، والمباني، والاستثمار، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وكذلك الأمن والسلامة، وصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والحدائق، والأسواق، بينما تلقى المركز خلال نفس الفترة 118 بلاغًا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا تمثلت في عدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، والنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشأة، ووجود زحام داخل منشأة، والإخلال بأحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.وأكدت أمانة الشرقية استمرار جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال مركز "940".// انتهى //16:02ت م0130

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