السعودية اليوم / "249426" مستخدماً لنظام إدارة التعلم عن بعد خلال الأسبوع التاسع بجامعة القصيم



بريدة 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

بلغ عدد المستخدمين لنظام إدارة التعلم بجامعة القصيم Blackboard Learn خلال الأسبوع التاسع من الفصل الدراسي ( 8 - 12 ربيع الأول الجاري ) 249426 مستخدماً ، ونفذ 3609 لوحات نقاش ، وإدراج 3270 ملفاً .

وبحسب عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة ، جرى إنشاء 32838 جلسة ، بمدة إجمالية 28817 ساعة ، وحضرها 385763 طالباً وطالبة ، إضافة إلى تنفيذ 28 دورة استفاد منها 310 متدربين من الطلاب ، و256 متدربًا من الأساتذة ، وإقامة 14 ندوة استفاد منها 561 طالباً و61 من أعضاء هيئة التدريس .

وخلال الأسبوع التاسع جرى نشر 33 مشهداً مرئياً و49 صورة وتصميماً و 43 ملف بصيغة pdf ، و 15 مناقشة في درجة الماجستير بخمس كليات ، و40 سمنارا علميا بحضور 690 شخصًا، فيما عقد 22 اجتماعاً لمجالس الكليات ، و190 لمجالس الأقسام واللجان.

// انتهى //

16:02ت م

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