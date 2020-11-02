السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يرأس الاجتماع الدوري للمحافظين



تبوك 16 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 02 نوفمبر 2020 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم , اجتماع الدوري للمحافظين، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني والوكلاء المساعدين ومحافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني وشرطة المنطقة.

واطلع سموه على تقارير سير العمل في المحافظات، مشيرًا إلى أن من أهم الأمور التي تحرص عليها القيادة الحكيمة هي خدمة المواطن والعمل المستمر لتحقيق مطالبه، مؤكدًا أهمية أن يشعر المواطن بأن المحافظ والمحافظة معنيون بخدمته وتوفير كل الخدمات التي يحتاجها , لافتًا سموه النظر إلى أهمية تواصل المحافظ بأهالي المحافظة وتفقدهم واستشعار أحوالهم مما يكرس الترابط والتوادّ بين الجميع.

بعد ذلك ناقش الاجتماع النقاط المدرجة على جدول الأعمال والمتضمنة عددًا من الموضوعات, ووجّه سموه باتخاذ اللازم حيالها.

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16:01ت م

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