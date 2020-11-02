شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. جوزات حفر الباطن تجدد بطاقات أبناء القبائل النازحة.. الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الإدارة أن التجديد سيتم وفق 9 متطلبات منها إنزال الأسماء بناء على الكشوف المقدمة من الممعرف أو الشيخ لجماعته ولن يتم استقبال أى طلب إلا بعد إعلان الأسماء لضمان الانسيابية وسوف يتم تعبئة استمارة فرز لصاحب البطاقة المنتهية وتدوين الشهود والتوقيع عليها والتصديق عليها من قبل معرف وشيخ القبيلة .
وقالت الإداراة أيضا انه يستلزم للتجديد احضار صورة شخصية وعائلية وصورة وثائق السفر ، هذا بجانب الالتزام بالاحترازات كاملة .
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