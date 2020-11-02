شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار اليمن" يوقع مذكرة تعاون مع المملكة لرفع كفاءة قطاع النقل اليمني والان نبدء بالتفاصيل

وُقِّعَت اليوم، مذكرة تعاون مشترك بين وزارة النقل السعودية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، استمراراً للتعاون بين الجهات السعودية واليمنية في دعم شتى المجالات الحيوية والأساسية والخدمية في الجمهورية اليمنية، وفي إطار جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تقديم المبادرات والبرامج التنموية وحوكمتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية .

ومثَّل الجانبين خلال التوقيع كل من وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر، بهدف تطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي في الجمهورية اليمنية، وتحقيق الكفاءة والفعالية بمختلف طرق المحافظات والمدن اليمنية.

وقال وزير النقل : إن هذه الاتفاقية ستساهم في تحقيق التوازن المعيشي والاقتصادي لليمنيين وتحسين جودة الحياة من خلال المشاريع والبرامج النوعية التي تساهم في تعزيز البنية التحتية للمنطقة في كافة محافظات الجمهورية اليمنية الشقيقة، آملًا من المولى عز وجل أن تحقق هذه الاتفاقية المثمرة أهدافها المرجوة، وأن تساهم في ربط مدن ومحافظات الجمهورية واتصالها ببعض وأن تحقق الكفاءة والفاعلية لقطاع النقل في المنطقة.

من جهته قال المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن : إن مذكرة التعاون المشترك ستساهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة واليمن، والارتقاء بمستوى خدمات قطاع النقل مع الجمهورية اليمنية، والتي ستلقي بظلالها على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية لدعم ومساعدة الإنسان اليمني الشقيق، حيث يعد قطاع النقل شرياناً رئيساً في ربط المملكة مع الجمهورية اليمنية، وربط الجمهورية اليمنية مع كل دول المنطقة والعالم.

وأشاد السفير آل جابر بالتعاون المثمر مع وزارة النقل والذي يأتي انسجامًا مع توجيهات القيادة الرشيدة لمساعدة الحكومة اليمنية في التنمية والإعمار ودعم القطاعات الحيوية، وتحسين مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للأشقاء في اليمن.