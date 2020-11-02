المياه الوطنية تجدول موعد عملائها من الخميس إلى الثلاثاء

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

جدولت شركة المياه الوطنية موعد استقبال عملائها الكرام، ومقابلة المسؤولين لديها في مناطق المملكة كافة بدلًا من الخميس إلى يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

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ويأتي ذلك بهدف الاستماع لملاحظات العملاء، ولتحسين الخدمة المقدمة إليهم، وكسب رضاهم، ومعرفة مطالبهم، إضافة إلى تطبيق الشركة إجراءات الحوكمة والشفافية مع جميع المستفيدين، مع ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا(COVID-19) التي تنفذها للحفاظ على سلامة عملائها المراجعين.

وقالت الشركة: “يسعدنا استقبال عملاءنا الكرام في جميع مناطق المملكة من خلال مقابلة رؤساء القطاعات ومدراء العموم في الإدارات العامة لخدمات المياه بكافة المناطق، والمركز الرئيس بالرياض كل يوم ثلاثاء من الساعة الواحدة ظهرًا إلى الثالثة عصرًا”، مؤكدة حرصها البالغ على أهمية رفع مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة إليهم.



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