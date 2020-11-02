، أمانة العاصمة المقدسة توجِّه رسائل توعوية للوقاية من "كورونا" ،

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وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة، عبر 70 شاشة إلكترونية موزعة في الشوارع والحدائق والميادين بمكة المكرمة، رسائل توعوية للحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الإنارة.
وقال مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالأمانة رعد الشريف: الأمانة حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي ومواكبة جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا، وتوعية أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات العمرية، إضافةً إلى توعية المعتمرين وزوار العاصمة المقدسة وإرشادهم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف: الأمانة أنتجت مجموعة من المقاطع والقوالب التوعوية؛ بهدف حث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعزيز التوعية الصحية، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.
وأردف "الشريف": الحملة التوعوية جاءت استمرارًا للجهود السابقة وإيضاح خطورة الفيروس وعدم التهاون به.
وأشار إلى أن الحملة تضمنت التأكيد على غسيل اليدين بالصابون باستمرار، والحفاظ على ترك المسافة الآمنة مع الآخرين، والحرص على تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.
ولفت إلى استمرار الحملة التوعوية بمقر الأمانة، وتوزيع المعقمات والكمامات على الزوار.
فيروس كورونا الجديد
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 03:56 PM
عبر 70 شاشة إلكترونية موزعة في الشوارع والحدائق والميادينأمانة العاصمة المقدسة توجِّه رسائل توعوية للوقاية من "كورونا"
وجَّهت أمانة العاصمة المقدسة، عبر 70 شاشة إلكترونية موزعة في الشوارع والحدائق والميادين بمكة المكرمة، رسائل توعوية للحث على التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة إدارة تشغيل وصيانة الإنارة.
وقال مدير العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالأمانة رعد الشريف: الأمانة حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي ومواكبة جهود الدولة في مكافحة جائحة كورونا، وتوعية أفراد المجتمع بمختلف الشرائح والفئات العمرية، إضافةً إلى توعية المعتمرين وزوار العاصمة المقدسة وإرشادهم بالتعليمات الصحية للحد من انتشار الفيروس.
وأضاف: الأمانة أنتجت مجموعة من المقاطع والقوالب التوعوية؛ بهدف حث المواطنين والمقيمين والزوار على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعزيز التوعية الصحية، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.
وأردف "الشريف": الحملة التوعوية جاءت استمرارًا للجهود السابقة وإيضاح خطورة الفيروس وعدم التهاون به.
وأشار إلى أن الحملة تضمنت التأكيد على غسيل اليدين بالصابون باستمرار، والحفاظ على ترك المسافة الآمنة مع الآخرين، والحرص على تجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة.
ولفت إلى استمرار الحملة التوعوية بمقر الأمانة، وتوزيع المعقمات والكمامات على الزوار.
، أمانة العاصمة المقدسة توجِّه رسائل توعوية للوقاية من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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