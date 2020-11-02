، بـ449 حالة.. إيران تسجّل أعلى معدل وفيات يومي بـ"كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - 8289 إصابة جديدة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 628،780

سجلت إيران، اليوم، 8289 إصابة جديدة و449 حالة وفاة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقد ارتفع إجمالي عدد المصابين في إيران إلى 628.780 مصاباً، والوفيات إلى 35.738 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 491.247 شخصاً.

ولا يزال 5315 مصاباً بفيروس "كورونا" في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، فيما ارتفع عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا حتى اليوم الاثنين في البلاد إلى خمسة ملايين و1422 تحليلاً.

ووفق "روسيا اليوم"، فقد تم تصنيف 27 إقليماً إيرانياً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها طهران وأصفهان وقم.

وتوجد أربعة أقاليم في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، هي: "هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان".

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