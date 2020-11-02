محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة . من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني". 02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 03:41 PM Advertisements "شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة "شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة أصدر الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة قراراً بتكليف سامي شريم مديرًا لادارة الشؤون الإعلامية بإمارة منطقة الباحة . من جانبه رفع "شريم" شكره وتقديره لأمير الباحة على ثقته، داعياً الله العون والتوفيق وأن يكون عند حسن الظن قائلاً: "نجاحي هو نجاح جميع الزملاء والزميلات أصحاب الفكر والقلم والعمل الإعلامي الميداني". الكلمات المفتاحية ، "شريم" مديراً للشؤون الإعلامية بإمارة الباحة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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