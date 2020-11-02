شكرا لقرائتكم خبر عن إيداع 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية والان نبدء بالتفاصيل

أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 137 مليون ريال في حسابات صغار مربي الماشية ضمن الدفعة الرابعة عشرة من دعم مشاريع القطاع في برنامج الإعانات الزراعية.

وأوضحت الوزارة أن عدد مستفيدي الدفعة الرابعة عشرة بلغ 108.901 مربي ومربية، حيث بلغ عدد الذكور من صغار مربي الماشية 80 ألف مربي وعدد الإناث 28 ألفاً.

وأكدت "البيئة"، أن برنامج الإعانات الزراعية يسير حسب الخطط المرسومة له حيث بلغ إجمالي مبالغ الدعم حتى الآن 1.389 مليون ريال.

كما بينت الوزارة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج الدعم عبر الرابط: https://reef.gov.sa/#/landing-page، حيث حُصرت وروجعت وحصلت على الموافقة، موضحةً أن الدعم سيعزز المنتج المحلي ويحقق الأمن الغذائي، بما يحقق التطلعات المستقبلية لتطوير نشاط تربية الماشية في المملكة.