شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تعلن عن 200 وظيفة للجنسين بنظام التعاقد والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح عدد 200 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة، وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وأوضحت الوزارة أن شروط الوظيفة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحدٍّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة، إضافة إلى توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.

ودعت "البيئة" إلى الاطلاع على تلك الوظائف من خلال الرابط: https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment. كما أهابت بالراغبين التقديم عبر الرابط التالي https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx، وذلك اعتباراً من 13/7/1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 3/11/2020م، ولمدة (7) أيام.

وبينت أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على الإنترنت لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بأنه سيتم خلال المقابلة مطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.