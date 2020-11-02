شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان ينفذ مشروع التدريب المهني للشباب في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، اتفاقية مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لتنفيذ مشروع التدريب المهني ودعم مهارات الأعمال لقطاع الشباب في اليمن، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين دولار.

وقع الاتفاقية عبر الإتصال المرئي مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن البرنامج ممثلها في اليمن أووك لوتسما.

وسيجري بموجب هذه الاتفاقية تمكين الشباب والفتيات من اكتساب المهارات المهنية والتقنية والتجارية من خلال توفير تدريب مهني وحرفي مع تعزيز قدراتهم وعقد دورات لهم في مجال المهارات الحياتية والاقتصادية، يستفيد منها 910 اشخاص في محافظات: حضرموت، ذمار، إب، لحج.