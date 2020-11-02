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المعهد التقني للألبان والأغذية يفتح باب القبول
في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثاني
متابعات الخليج 365 - واس
أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثاني ، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية ، والإنتاج الحيواني ، وصيانة معدات الإنتاج ، وذلك عبر الرابط .
واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية ، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول ، وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية ، والتأمين الطبي ، ويحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية ، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب ، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.
يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية ، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية “هدف” .
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