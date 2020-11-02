الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور

2020-11-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرب تطبيق المرحلة السابعة عشر (الأخيرة) من برنامج حماية الأجور اعتباراً من 1 ديسمبر 2020م.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المرحلة تستهدف المنشآت التي تتراوح عمالتها من (1-4) عمال.

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وأضافت الموارد البشرية أن تطبيق ضوابط البرنامج في مرحلته الأخيرة سيبدأ اعتباراً من 1 ديسمبر 2020م، حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت





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