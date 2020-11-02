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شكرا لقرائتكم الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الأخيرة من برنامج حماية الأجور
المنشآت التي تتراوح عمالتها من 1 - 4 عمال
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن قرب تطبيق المرحلة السابعة عشر (الأخيرة) من برنامج حماية الأجور اعتباراً من 1 ديسمبر 2020م.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المرحلة تستهدف المنشآت التي تتراوح عمالتها من (1-4) عمال.
وأضافت الموارد البشرية أن تطبيق ضوابط البرنامج في مرحلته الأخيرة سيبدأ اعتباراً من 1 ديسمبر 2020م، حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت
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