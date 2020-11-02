السعودية| بـ3 دقائق إصدار سجل تجاري إلكترونيًا

تقدم وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين، وأبرزها إصدار سجل تجاري ، الذي يعتبر شرطًا رئيسيًا للمارسة أي نشاط تجاري في المملكة، وقد خطت السعودية خطوات جبارة في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، حتى باتت في مقدمة الدول العربية في هذا المجال، وضمن هذا الإطار أتاحت وزارة التجارة خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونيًا وبخطوات سهلة وميسرة وبأقل من 5 دقائق.

إصدار سجل تجاري

خطوات إصدار سجل تجاري إلكترونيًا

وزارة التجارة هي الجهة الحكومية المعنية بإصدار السجلات التجارية، وقد أتاحت خدمة إصدارها إلكترونيًا دون حاجة لمراجعة أي من فروع الوزارة، في فترة قصيرة جدًا وبخطوات ميسرة وسهلة ضمن شروط وأما خطوات إصدار سجل تجاري فهي:

الدخول إلى موقع وزارة التجارة mci.gov.sa

وثم الضغط على أيقونة إصدار سجل تجاري

تحديد نوع السجل .

اختيار نوع النشاط.

تعبئة بيانات المطلوبة وتشمل ( السنة المالية، ورأس المال، وعنوان المنشأة).

تحديد مدة السجل التجاري.

وأخيرًا الضغط إرسال الطلب .

وأشارت وزارة التجارة في وقت سابق خلال ردها على استفسار بشأن هل يقتصر السجل التجاري الإلكتروني على السعوديين فقط؟ وقالت: إنه “يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجاري من وزارة الاستثمار”.

شروط ورسوم إصدار سجل تجاري في السعودية

وحددت وزارة التجارة السعودية عددا من الشروط لإصدار السجل التجاري وتشمل :

أن يكون طالب السجل التجاري بعمر لا يقل عن 18 عامًا.

أن لا يكون موظف حكومي.

أن لا يقل رأس المال عن 5000 ريال سعودي.

واما الرسوم التي يتم استيفائها مقابل الحصول على السجل التجاري كما يلي: