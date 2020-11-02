، بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في المعهد التقني بالخرج ،

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أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثاني، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، والإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج، وذلك عبر الرابط: https://a.dfp.edu.sa/
واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.
وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ويحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية، ومكافأة شهرية ثلاثة آلاف ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.
جدير بالذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية "هدف" .
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 02:34 PM
يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلهابدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في المعهد التقني بالخرج
أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بالخرج بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل الثاني، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات تقنية إنتاج الألبان والأغذية، والإنتاج الحيواني، وصيانة معدات الإنتاج، وذلك عبر الرابط: https://a.dfp.edu.sa/
واشترط المعهد في المتقدم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.
وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية، والتأمين الطبي، ويحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية، ومكافأة شهرية ثلاثة آلاف ريال أثناء التدريب، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.
جدير بالذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق الموارد البشرية "هدف" .
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المصدر : الخليج 365
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