محمد بن مسعود - الدمام - شهد وقوع عدد من الإصابات كانت إحداها خطيرة باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة. وبحسب معلومات "الخليج 365"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها.الدفاع المدني 02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 02:27 PM شهد وقوع عدد من الإصابات كانت إحداها خطيرة "مدني الباحة" يسيطر على حريق بأحد منازل الباحة "مدني الباحة" يسيطر على حريق بأحد منازل الباحة باشرت الفرق الأمنية والإسعافية، فجر اليوم، حريقاً شبّ في أحد المنازل بقرية رغدان بالباحة. وبحسب معلومات "الخليج 365"، فإن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه مع وقوع عدد من الاصابات كانت إحداها خطيرة. "الخليج 365" ستوافيكم بتفاصيل أوسع حال توافرها. الكلمات المفتاحية ، "مدني الباحة" يسيطر على حريق بأحد منازل الباحة ،

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