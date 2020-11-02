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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وشهد يوم أمس توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1,452 شخصًا.
يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442 02:17 PM
توزيع 240 خيمة في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور"إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعدة متضرري السيول بالسودان
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وشهد يوم أمس توزيع 242 خيمة للمتضررين من السيول في حي النسيم بمحلية الفردوس بولاية شرق دارفور، استفاد منها 1,452 شخصًا.
يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
، "إغاثي الملك سلمان" يواصل مساعدة متضرري السيول بالسودان ،
المصدر : الخليج 365
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