شكرا لمتابعة خبر عن تسجيل صوتي نادر يثبت براءة المعتقل "الدوسري" مع أمريكي يتحرى عنه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف تسجيل صوتي نادر عن دليل جديد لإثبات براءة المعتقل في السجون الأمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر خالد الدوسري .
وخلال التسجيل يظهر شخص يسأل " الدوسري " عن بعض البيانات بعد طلب شراء مواد كيمائية التي تؤكد أنه طلبها من أجل أبحاثه العلمية في مجال تخصصه .
وقال الشخص : يجب ان تملأ استمارة وسأله عن جامعته، فرد عليه " الدوسري " وقال : تكساس تك كما قلت لك ، هذا من أجل بحث شخصي ..وتابع : انا اقوم ببحث لتطوير بعض من المنظفات ، ولم يتم التطرق لأي خطورة للمواد الكيمائية المطلوبة .
وكان محامي المعتقل الذي راح ضحية التشديدات الأمنية عقب أحداث 11 سبتمبر قد كشف عن دليل آخر يثبت براءته وعدم صلاحية محاكمته من الأساس .
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