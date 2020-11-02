شكرا لمتابعة خبر عن ضبط 699 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أسفرت الجهود الرقابية التي تنفذها فرق التفتيش الميداني في الهيئة العامة للزكاة والدخل، في الأسبوع الماضي، عن ضبط 699 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، بعدما نفذت 3,584 زيارة تفتيشية في الأسواق التجارية.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات شملت قطاعاتٍ تجارية عدة، على رأسها الخدمات المهنية، والبيع بالتجزئة، بينما تراوح معظم المخالفات المضبوطة بين عدم تحصيل البائع ضريبة القيمة المضافة من المشتري، وتدوين رقم ضريبي خاطئ على الفاتورة، وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير.

وكشفت هيئة الزكاة والدخل، أن جزءاً من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إلى الهيئة بشأن مخالفات الأنظمة الضريبية في الأسواق والمتاجر المحلية، بعد أن ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 288 بلاغاً في الفترة نفسها.