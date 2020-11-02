شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "المصلح" يوضح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم، الدكتور خالد المصلح الصيغة الصحيحة التي يتم بها عقد النكاح.
وقال الشيخ المصلح : "لابد لانعقاد عقد النكاح من صيغة ينعقد بها، هي لفظ الإيجاب والقبول، فالإيجاب يكون من ولي المرأة، والقبول يكون من الزوج أو وكيله، فيقول الولي زوجتك أو أنكحتك أو ملَّكتك فلانة أو أي كلمة يُفهم منها أن المقصود عقد نكاح، ويقول الزوج أو وكيله قبلت ويشهد على هذا الشهود، وبهذا يتم العقد.
وأضاف: "وفي حال إذا قال الرجل: أنا أود أن أناسبكم، أو أود أن أتزوج منكم، أو أنا خاطب، أو أنا أتقدم بالخطبة؛ كل هذا إبداء رغبة في الزواج، وليس عقدًا، ولو أشهدوا عليه ".
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