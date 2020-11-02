شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يرصد لقطات رائعة لطلوع القمر من شرفة منزله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): رصد المصور حسن هروبي لقطات رائعة لطلوع القمر يوم الخميس الماضي من شرقة منزله بالقرب من جبال هروب بجنوب غربي المملكة. رصد المصور حسن هروبي لقطات رائعة لطلوع القمر يوم الخميس الماضي من شرقة منزله بالقرب من جبال هروب بجنوب غربي المملكة. وأظهر مقطع فيديو، وفقا لـ"العربية"، اللقطات التي أخذها المصور للقمر، الذى ظهر بشكل كامل وبوضوح في منظر جمالي رائع. واستعان المصور بأدواته الضوئية لالتقاط طلوع القمر، مضيفا أنه فعل ذلك وقت أذان المغرب، مؤكداً أنه استعان بتقنية زوم بعدسته الخاصة من سطح البيت لرصد ظهور القمر.

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