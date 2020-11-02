شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مدى إمكانية إستخدام "اعتمرنا" لإستخراج التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المهندس عبد الرحمن شمس المشرف العام على تطبيق " اعتمرنا " مدى إمكانية إستخدام التطبيق لإستخراج التصاريح للمعتمرين القادمين من الخارج .

وقال أن التطبيق في الفترة الحالية موجه لخدمة لأفراد الموجودين داخل المملكة سواء مواطنين أو مقيمين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي أو القادمين بتأشيرات مختلفة .

Advertisements

وتابع المشرف على التطبيق أنه موجه للأفراد أما المجموعات القادمين من خارج المملكة فليس هناك تطبيق جوال للوزارة لهم .

وأشار إلى ضرورة التأكيد على هذا الأمر حتى لا يقع المعتمرين من الخارج ضحية احتيال أو نصب ، وسيكون تقديم الخدمات من الوزارة عبر الوكلاء المرخصين من وزارة الحج والعمرة في دول المعتمرين وعلى المعتمر التوجه لأحد هؤلاء المرخصين ومن خلاله يوجد لكل وكيل حساب إلكتروني للعمرة ويستطيع أن يحجز العمرة له، وفقاً للعربية .

وأكد أن مواطني مجلس التعاون بإمكانهم إستخدام التطبيق من لحظة دخولهم المملكة ويجب تحميل تطبيق " اعتمرنا " ويسبقه تطبيق " توكلنا " لتسجيل الحالة الصحية الخاصة به ، ثم حجر العمرة بعد مرور الثلاثة يام الأولى وانتهاء فترة العزل .