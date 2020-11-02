شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تنصح الجميع باستخدام الدرج بدل المصاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تواصل وزارة الصحة توجيه النصائح والتوجيهات الصحية للمواطنين والمقيمين من أجل حياة صحية أفضل.

ونصحت الوزارة في رسائلها التوعوية الصحية اليومية، الجميع باستخدام الدرج بدلا من المصاعد، نظرا لما له من فوائد كبيرة على الصحة العامة.

وكانت دراسة أكدت أن صعود الدرج او نزوله لمدة ثلاثة اشهر بدون الاستعانة بالمصعد يزيد مستويات اللياقة على نحو مثير.