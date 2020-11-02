شكرا لمتابعة خبر عن طالبتان يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لطالبة وشقيقتها في الروضة الأولى يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي

وقالت الطالبة العنود السويكي خلال الفيديو:" ادرس في الروضة الأولى عن بعد من أجل سلامتنا ، في بداية اليوم الدراسي انتظر معلمتي ترسل رابط الزووم لكي نحضر الدرس ، واستمتع بالدراسة مع معلمتي وزميلاتي ونتفاعل مع المعلمة

Advertisements

وتشاركني اختي بسمة بالدراسة ".

وأضافت الطالبة:"في منتصف الدرس تطلب منا المعلمة إغلاق الكاميرا للاستراحة، فاتناول وجبة الغذاء أو ارسم أو العب بالألعاب ، وبعد انتهاء الدرس تخبرنا المعلمة عن الواجبات المطلوبة ثم نغلق الزوم ونحل الواجبات" .

وعبرت الطالبة وشقيقتها عن شكرها لمنصة مدرستي ووزارة التعليم لإتاحة الدروس عن بعد.