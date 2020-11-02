شكرا لمتابعة خبر عن طالبتان يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشرت إدارة التعليم بمحافظة الزلفي ، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لطالبة وشقيقتها في الروضة الأولى يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي
وقالت الطالبة العنود السويكي خلال الفيديو:" ادرس في الروضة الأولى عن بعد من أجل سلامتنا ، في بداية اليوم الدراسي انتظر معلمتي ترسل رابط الزووم لكي نحضر الدرس ، واستمتع بالدراسة مع معلمتي وزميلاتي ونتفاعل مع المعلمة
وتشاركني اختي بسمة بالدراسة ".
وأضافت الطالبة:"في منتصف الدرس تطلب منا المعلمة إغلاق الكاميرا للاستراحة، فاتناول وجبة الغذاء أو ارسم أو العب بالألعاب ، وبعد انتهاء الدرس تخبرنا المعلمة عن الواجبات المطلوبة ثم نغلق الزوم ونحل الواجبات" .
وعبرت الطالبة وشقيقتها عن شكرها لمنصة مدرستي ووزارة التعليم لإتاحة الدروس عن بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبتان يستعرضان تجربتهما في منصة مدرستي "فيديو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.