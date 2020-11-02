مستشهدة بما حدث في أوروبا
توقع وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، زيادة في الحالات المصابة بفيروس كورونا مع تغير الأجواء في المملكة.
وقال الدكتور هاني جوخدار، خلال مداخلة مع قناة «السعودية»، إن الحالات بدأت في الزيادة في العديد من دول العالم، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن هذه الدول بدأت فيها الجائحة أولا ثم انتشرت في الدول الواقعة جنوبها.
وأوضح جوخدار، أن وزارة الصحة تتوقع زيادة الحالات المصابة بكورونا خلال الفترة القادمة بسبب تغيرات الأجواء وزيادة التجمعات الأسرية سواء داخل البيوت أو خارجها، إضافة إلى ضعف في الالتزام بارتداء الكمامة أو ارتدائها بشكل خاطئ.
وشدد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وعدم زيادة الأعداد داخل الأماكن المغلقة عن المسموح به، لافتًا إلى أن ما حدث في أوروبا هو ضعف تطبيق إجراءات كورونا.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. «الصحة» تتوقع زيادة إصابات كورونا بالمملكة لهذه الأسباب.. وتنصح المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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