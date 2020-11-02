معتمد من وزارة الصحة..
أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، الخطوات الضرورية عند نسيان كلمة المرور بالتطبيق.
وذكر التطبيق، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار مواطن، أنه عند نسيان كلمة المرور للمواطن والمقيم، يتم تنفيذ أربع خطوات كالتالي:
أولًا: من خلال صفحة الدخول يتم اختيار (نسيت كلمة المرور).
ثانيًا: اختيار نوع المستخدم (مواطن/مقيم).
ثالثًا: إدخال رقم الهوية.
رابعًا: إدخال تاريخ الميلاد.
وأشار التطبيق، إلى أنه بعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.
وكانت إمارة المدينة المنورة، قد أعلنت بدءا من اليوم الإثنين، أن تحميل تطبيق «توكلنا» وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.
اقرأ أيضًا:
بدءًا من اليوم.. «توكلنا» شرط أساسي لدخول المقرات الحكومية والمنشآت الخاصة بالمدينة
«توكلنا» يكمل ربطه مع عدد من الجهات الحكومية ويعزز منظومته بخدمات رقمية جديدة
كانت هذه تفاصيل خبر 4 خطوات ضرورية لاستعادة كلمة المرور بتطبيق «توكلنا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.