4 خطوات ضرورية لاستعادة كلمة المرور بتطبيق «توكلنا»

أوضح تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، الخطوات الضرورية عند نسيان كلمة المرور بالتطبيق.

وذكر التطبيق، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار مواطن، أنه عند نسيان كلمة المرور للمواطن والمقيم، يتم تنفيذ أربع خطوات كالتالي:

أولًا: من خلال صفحة الدخول يتم اختيار (نسيت كلمة المرور).

ثانيًا: اختيار نوع المستخدم (مواطن/مقيم).

ثالثًا: إدخال رقم الهوية.

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رابعًا: إدخال تاريخ الميلاد.

وأشار التطبيق، إلى أنه بعد المطابقة سيتم إرسال رمز تحقق إلى رقم الجوال المسجل.

وكانت إمارة المدينة المنورة، قد أعلنت بدءا من اليوم الإثنين، أن تحميل تطبيق «توكلنا» وإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، شرط احترازي إلزامي للدخول إلى مقرات جميع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بالمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

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