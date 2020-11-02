«حقوق الإنسان» تدعو خطباء المساجد للتوعية بحق المرأة في الإرث الشرعي

أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان، الدكتور عواد بن صالح العواد، العمل على حماية وتعزيز حق المرأة في الإرث الشرعي، مشيرًا إلى أن الهيئة تدعو خطباء المساجد للتوعية بذلك.

وقال العواد، خلال افتتاحه حلقة نقاش بعنوان «الإرث وحق المرأة الشرعي» إن الهيئة تهدف للوقوف على حق المرأة في الإرث الشرعي وحمايته وتعزيز الوعي المجتمعي به، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه المرأة سواء اجتماعية أو ثقافية أو تنظيمية أو توعوية، للحصول على هذا الحق، والخروج بتوصيات من شأنها توعية المجتمع بحق المرأة الشرعي والنظامي والاجتماعي والإنساني في الحصول على هذا الحق، بالإضافة لمناقشة الضوابط النظامية التي قد تمكنها من الحصول عليه.

وأوضح، أنه تمت مناقشة أوجه حرمان المرأة من الإرث، والفئة الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن بالإرث وأسباب تنازلهن عن إرثهن رغم حاجتهن له، والآلية المتبعة ووسائل الانتصاف حال حرمانها من إرثها الشرعي، واستعراض دور مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحقوقية ولجان الصلح، والتوعية عن طريق خطب المساجد والمدارس وغيرها بالإضافة للموروث الاجتماعي وحق المرأة في هذا الشأن.

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وأكد الدكتور العواد، أن الهيئة تعمل على جميع ملفات حقوق الإنسان دون استثناء وتعمل على التشاور مع جميع وجهات النظر من المتخصصين للخروج بنتائج من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان ويأتي في مقدمتها حقوق الفئات الأكثر حاجة وهم المرأة، والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وغيرهم.

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