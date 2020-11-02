منها توفير فرص العمل.. 6 أهداف لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.. تعرَّف عليها

وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وذلك من خلال قيامها بنشر إنفوجراف يتضمن تلك الأهداف.
وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن أهداف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة تتمثل في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الأمن الغذائي.
وكذلك تحسين دخل صغار المزارعين والحد من الهجرة والمساهمة في الاستقرار الاجتماعي والتوطين، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
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