«الداخلية»: العودة للأوضاع الطبيعية لا تعني انتهاء مخاطر كورونا

أكدت وزارة الداخلية، أن العودة للأوضاع الطبيعية؛ لا تعني زوال المخاطر، مشيرة إلى أنه على كل فرد مسؤولية وطنية لحماية نفسه وأسرته من فيروس كورونا المستجد، وأداء دوره في منع انتشاره.

وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية في جميع الأوقات.

اقرأ أيضًا:

الداخلية توجّه تنبيهات هامة بشأن «كورونا».. وتذكّر بعقوبة مخالفة عدم ارتداء الكمامات